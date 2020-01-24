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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 января

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 января - Фото
24.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРЕМЬЕРОМ ИЗРАИЛЯ. Президент Владимир Зеленский, находясь в Израиле с официальным визитом провел ряд встреч. С президентом Израиля Реувеном Ривлином, которому выразил солидарность с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста. С премьер-министром Биньямином Нетаньяху Зеленский обсудил ситуацию с отказами украинцам во въезде в Израиль (подробнее).

2. В ОП НЕ ЗНАЮТ, С КЕМ ЛЕТАЛ И ЧТО ПОДПИСЫВАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ. В Офисе президента не знают, кто летал с Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года, где он провел ряд официальных встреч с представителями власти этой страны, и подписывал ли он какие-либо официальные документы (подробнее).

3. НОВЫЙ КОРОНАВИРУС В КИТАЕ: ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. По состоянию на 10 часов утра 24 января заразились более 800 человек, 25 – погибли. LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе (подробнее).

4. СТРЕЛЬБА В ГЕРМАНИИ: ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК УБИТЫ. Шесть человек убиты в результате стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зее. Подозреваемый в нападении арестован. Полиция заявила, что, по предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшими существует связь (подробнее).

5. СОРОС ВЫДЕЛИТ $1 МЛРД НА СОЗДАНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СЕТИ. Американский финансист и меценат Джордж Сорос во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что он выделит $1 млрд на создание университетской сети Open Society University Network. Цель - "защитить критическое мышление и академическую свободу" в условиях угроз авторитарных режимов (подробнее).

6. В ЕВРОПЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О BREXIT. В Европе подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Свои подписи под соглашением поставили председатели Евросовета и Еврокомиссии. Далее соглашение должен ратифицировать Европарламент (подробнее).

7. КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА. КАБМИН ОДОБРИЛ СТАРТ ПРОГРАММЫ. Кабинет министров одобрил два постановления для старта программы доступные кредиты 5-7-9% через Фонд развития предпринимательства (ФРП) с 1 февраля. Документы позволят ФРП ввести программу поддержки субъектам ММП "Доступные кредиты 5-7-9%" и определяют механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда (подробнее).

8. УКРАИНСКИЙ ПОРТ ОТДАДУТ ИНВЕСТОРУ ИЗ КАТАРА. Катарская компания QTerminals победила в конкурсе на концессию украинского порта "Ольвия". В развитие порта в течение пяти лет будет инвестировано 3,4 млрд грн (подробнее).

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