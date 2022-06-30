UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июня

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июня - Фото
Остров Змеиный (фото - ОК ЮГ)

1. УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ЭКСТРЕННО ОСВАИВАЮТ РСЗО M270 И СТВОЛЬНУЮ АРТИЛЛЕРИЮ В БРИТАНИИ. "Сотни" военнослужащих Вооруженных Сил Украины уже подготовлены на полигонах Великобритании использовать на фронте реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270, которые американское, британское и норвежское правительства поставляют Украине для отражения российской полномасштабной агрессии, а также легкую западную артиллерию (подробнее).

2. ОККУПАНТЫ ЭВАКУИРОВАЛИ ГАРНИЗОН СО ЗМЕИНОГО И, ВЕРОЯТНО, ПОКИНУЛИ ОСТРОВ – ОК "ЮГ". Ночью украинские военные удачно провели военную операцию – наносили ракетные и артиллерийские удары по острову (подробнее).

3. "ЭТО РЕАЛИСТИЧНО". БРИТАНИЯ ВЕРИТ В СПОСОБНОСТЬ ВСУ ПОЛНОСТЬЮ ВЫБИТЬ ОККУПАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ. Великобритания считает, что силы обороны Украины способны полностью деоккупировать захваченную российскими войсками территорию страны (подробнее).

4. "ОККУПАНТЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ". ЗАЛУЖНЫЙ ПОКАЗАЛ УДАРЫ ВСУ ПО ОСТРОВУ ЗМЕИНЫЙ — ВИДЕО. Российские оккупанты не выдержали ударов Вооруженных Сил Украины по острову Змеиный и покинули его (подробнее).

5. ФРАНЦИЯ ПОСТАВИТ УКРАИНЕ ЕЩЕ ШЕСТЬ САУ "ЦЕЗАРЬ" — МАКРОН. Украина получит от Франции еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar (подробнее).

6. ВСУ ОСВОБОДИЛИ ДВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА В ХЕРСОНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЯХ — ГЕНШТАБ. Вооруженные Силы Украины освободили Потемкино Херсонской области и Павловку Донецкой области (подробнее).

7. УКРАИНА РАЗОРВАЛА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С СИРИЕЙ. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины (подробнее).

8. БАЙДЕН: УКРАИНА ПОЛУЧИТ 600 ТАНКОВ, ОКОЛО 500 ЕДИНИЦ АРТИЛЛЕРИИ, РСЗО И СИСТЕМЫ ПВО. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит масштабную военную помощь от стран-союзников (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Репортаж | Спасатели продолжают искать пропавших без вести в Кременчуге. Количество погибших растет

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 