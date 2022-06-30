Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июня

1. УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ЭКСТРЕННО ОСВАИВАЮТ РСЗО M270 И СТВОЛЬНУЮ АРТИЛЛЕРИЮ В БРИТАНИИ. "Сотни" военнослужащих Вооруженных Сил Украины уже подготовлены на полигонах Великобритании использовать на фронте реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270, которые американское, британское и норвежское правительства поставляют Украине для отражения российской полномасштабной агрессии, а также легкую западную артиллерию (подробнее).

2. ОККУПАНТЫ ЭВАКУИРОВАЛИ ГАРНИЗОН СО ЗМЕИНОГО И, ВЕРОЯТНО, ПОКИНУЛИ ОСТРОВ – ОК "ЮГ". Ночью украинские военные удачно провели военную операцию – наносили ракетные и артиллерийские удары по острову (подробнее).

3. "ЭТО РЕАЛИСТИЧНО". БРИТАНИЯ ВЕРИТ В СПОСОБНОСТЬ ВСУ ПОЛНОСТЬЮ ВЫБИТЬ ОККУПАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ. Великобритания считает, что силы обороны Украины способны полностью деоккупировать захваченную российскими войсками территорию страны (подробнее).

4. "ОККУПАНТЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ". ЗАЛУЖНЫЙ ПОКАЗАЛ УДАРЫ ВСУ ПО ОСТРОВУ ЗМЕИНЫЙ — ВИДЕО. Российские оккупанты не выдержали ударов Вооруженных Сил Украины по острову Змеиный и покинули его (подробнее).

5. ФРАНЦИЯ ПОСТАВИТ УКРАИНЕ ЕЩЕ ШЕСТЬ САУ "ЦЕЗАРЬ" — МАКРОН. Украина получит от Франции еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar (подробнее).

6. ВСУ ОСВОБОДИЛИ ДВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА В ХЕРСОНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЯХ — ГЕНШТАБ. Вооруженные Силы Украины освободили Потемкино Херсонской области и Павловку Донецкой области (подробнее).

7. УКРАИНА РАЗОРВАЛА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С СИРИЕЙ. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины (подробнее).

8. БАЙДЕН: УКРАИНА ПОЛУЧИТ 600 ТАНКОВ, ОКОЛО 500 ЕДИНИЦ АРТИЛЛЕРИИ, РСЗО И СИСТЕМЫ ПВО. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит масштабную военную помощь от стран-союзников (подробнее).

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Вадим Ребрина

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