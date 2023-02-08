Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 февраля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЕТИЛ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ. Президент полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром и королем, выступил перед британским парламентом. (подробнее)

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ ВООРУЖЕНИЕ ДАЛЬНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ. Официальный Лондон объявил, что на встрече с Зеленским британский премьер предложит ему "возможности большей дальности" для Сил обороны. (подробнее)

3. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БЕРЕТСЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЛЕТЧИКОВ НА ИСТРЕБИТЕЛЯХ НАТО. Инструкторы Королевских военно-воздушных сил Великобритании начнут обучать украинских летчиков, "чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО". (подробнее)

4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УСИЛИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ. Великобритания расширила санкции против 15 российских лиц и компаний, помогающих России вести войну против Украины. (подробнее)

5. ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАЛА ВСУ ЕЩЕ GEPARD, ПОГРУЗЧИКИ, АНТЕННЫ. Германия поставила ВСУ очередной пакет военной помощи, в который вошли тяжелые армейские погрузчики и еще две зенитные самоходные установки Gepard. (подробнее)

6. MH17. СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА ПОЛАГАЕТ, ЧТО РЕШЕНИЕ ПРЕДОСТАВИТЬ БОЕВИКАМ "БУК" ПРИНЯЛ ПУТИН. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы MH17 заявила, что есть веские основания полагать, что решение о предоставлении ракетного комплекса "Бук" боевикам террористической организации ДНР было принято российским диктатором Владимиром Путиным. (подробнее)

7. ЗЕЛЕНСКИЙ СЕГОДНЯ ВСТРЕТИТСЯ С МАКРОНОМ И ШОЛЬЦЕМ В ПАРИЖЕ. Канцлер Германии вечером прилетит в Париж для встречи с президентами Украины и Франции. (подробнее)

8. УОЛЛЕСУ ПОРУЧЕНО ИЗУЧИТЬ, КАКИЕ САМОЛЕТЫ БРИТАНИЯ МОЖЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДАТЬ УКРАИНЕ. Премьер-министр Великобритании поручил министру обороны изучить, какие британские самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину. (подробнее)

Наталія Медведєва

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