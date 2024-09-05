Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 5 сентября
- Рада назначил Андрея Сибигу новым министром иностранных дел. Верховная Рада на заседании 5 сентября назначила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел после того, как ранее уволила с этого поста Дмитрия Кулебу. В МИД Сибига был заместителем главы Офиса президента ( подробнее ).
- Рада назначила Стефанишину главой Минюста. Верховная Рада на заседании 5 сентября назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции (подробнее).
- Ротации в Кабмине. Рада проголосовала за еще пятерых новых министров. Верховная Рада на заседании 5 сентября назначила Матвея Бедного министром молодежи и спорта, Николая Точицкого – министром культуры и стратегических коммуникаций, а также Наталью Калмыкову – главой Министерства по делам ветеранов. Главой Минстратегпрома стал Герман Сметанин, а Минагро – Виталий Коваль (подробнее).
- Верещук со второй попытки уволили с должности главы Минреинтеграции. Верховная Рада на заседании 5 сентября проголосовала за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее
Верещуксообщила , что переходит на должность заместителя главы Офиса президента (подробнее).
- Полтава. Спасатели завершили поисково-спасательные работы, продолжается идентификация погибших. В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по учебному заведению, продолжается идентификация останков тел погибших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки РФ погибли 55 человек, пострадали – 328 (подробнее).
- Зеленский покажет Байдену план победы, не зависящий от РФ. Ждал успеха под Курском. Президент Владимир Зеленский покажет план победы Украины в войне президенту США Джо Байдену. В интервью NBC News он рассказал, что раньше не делал этого, потому что ожидал успеха Украины в Курской области (подробнее).
- Румыния подарит Украине ЗРК Patriot – президент страны. Президент Румынии Клаус Иоганнис 5 сентября подписал закон о передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot, принадлежащего его стране. Румыния закупит еще один ЗРК Patriot для защиты своего неба (подробнее).
- Россия массированно атаковала "шахедами": несколько ударных дронов вернулись в РФ и Беларусь. В ночь на 5 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами типа Shahed. Большинство из них удалось сбить, а несколько улетели назад в РФ и Беларусь, сообщили Воздушные силы ВСУ (подробнее).
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