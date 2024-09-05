Вісім головних новин України та світу на 21:00 5 вересня
- Рада призначила Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ. Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ після того, як раніше звільнила з цієї посади Дмитра Кулебу. До МЗС Сибіга був заступником голови Офісу президента (детальніше).
- Рада призначила Стефанішину головою Мін'юсту. Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції (детальніше).
- Ротації в Кабміні. Рада проголосувала за ще п'ятьох нових міністрів. Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту, Миколу Точицького — міністром культури та стратегічних комунікацій, а також Наталю Калмикову – главою Міністерства у справах ветеранів. Головою Мінстратегпрому став Герман Сметанін, а Мінагро - Віталій Коваль (детальніше).
- Верещук із другої спроби звільнили з посади глави Мінреінтеграції. Верховна Рада на засіданні 5 вересня проголосувала за звільнення Ірини Верещук із посади віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Раніше
Верещукповідомила , що переходить на посаду заступниці очільника Офісу президента (детальніше).
- Полтава. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, триває ідентифікація загиблих. У Полтаві завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по навчальному закладу, продовжується ідентифікація решток тіл загиблих, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок атаки РФ загинули 55 людей, постраждали – 328 (детальніше).
- Зеленський покаже Байдену план перемоги, який не залежить від РФ. Чекав на успіх на Курщині. Президент Володимир Зеленський покаже план перемоги України у війні президенту США Джо Байдену. В інтерв’ю NBC News він розповів, що раніше не робив цього, тому що чекав на успіх України у Курській області (детальніше).
- Румунія подарує Україні ЗРК Patriot – президент країни. Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня підписав закон про передання Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot, що належить його країні. Натомість Румунія закупить ще один ЗРК Patriot для захисту власного неба (детальніше).
- Росія масовано атакувала "шахедами": кілька ударних дронів повернулись до РФ і Білорусі. У ніч проти 5 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами типу Shahed. Більшість із них вдалось збити, а кілька полетіли назад до РФ і Білорусі, повідомили Повітряні сили ЗСУ (детальніше).
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