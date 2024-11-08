Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 8 ноября

Россия обстреляла Харьков, дроны ГУР ударили по Саратовскому НПЗ Роснефти, Украина вернула 563 тела погибших военных и другие новости за 8 ноября

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1. Россия сбросила авиабомбы на Харьков: повреждена многоэтажка, десятки раненых – фото. В ночь на 8 ноября Россия в очередной раз атаковала Харьков авиабомбами. Удары были нанесены по Шевченковскому и Салтовскому районам, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

2. Погром в Амстердаме: на израильских футбольных фанатов напали с криками "Свободная Палестина!". В Амстердаме на израильских футбольных фанатов напали люди в масках под палестинскими флагами. Об этом сообщает Times of Israel.

3. Всемирный банк выделяет Украине $750 млн на введение реформ для вступления в ЕС. Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму $750 млн. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

4. Дроны ГУР ударили по Саратовскому НПЗ Роснефти – источник. Подразделения Главного управления разведки нанесли огневое поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

5. Совет ЕС продлил на два года учебную миссию для украинских военных. В пятницу, 8 ноября, Совет Европейского Союза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года – до 15 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

6. Украина вернула тела 563 погибших военных. В пятницу, 8 ноября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

7. Генерал Марченко, руководивший обороной Николаева, увольняется из ВСУ. Генерал-майор Дмитрий Марченко, защищавший Николаевскую и Херсонскую области, увольняется из Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

8. Шмыгаль говорит, что Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах". Президент Владимир Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах", предусматривающий штрафы за хранение дров без документов. Об этом на заседании правительства 8 ноября заявил премьер Денис Шмыгаль.

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