Вісім головних новин України та світу на 21:00 8 листопада

Росія обстріляла Харків, дрони ГУР вдарили по Саратовському НПЗ Роснєфті, Україна повернула 563 тіла загиблих військових та інші новини за 8 листопада

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1. Росія скинула КАБи на Харків: пошкоджено багатоповерхівку, десятки поранених – фото. В ніч проти 8 листопада Росія вчергове атакувала Харків авіабомбами. Ударів було завдано по Шевченківському і Салтівському районах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

2. Погром в Амстердамі: на ізраїльських футбольних фанів напали з криками "Вільна Палестина!". В Амстердамі на ізраїльських футбольних фанатів напали люди в масках під палестинськими прапорами. Про це повідомляє Times of Israel.

3. Світовий банк виділяє Україні $750 млн на впровадження реформ для вступу в ЄС. Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму $750 млн. Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

4. Дрони ГУР вдарили по Саратовському НПЗ Роснєфті – джерело. Підрозділи Головного управління розвідки завдали вогневого ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

5. Рада ЄС продовжила на два роки навчальну місію для українських військових. У п’ятницю, 8 листопада, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2026 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

6. Україна повернула тіла 563 загиблих військових. У п’ятницю, 8 листопада, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

7. Генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва, звільняється із ЗСУ. Генерал-майор Дмитро Марченко, який захищав Миколаївську та Херсонську області, звільняється зі Збройних Сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

8. Шмигаль каже, що Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова". Президент Володимир Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова", який передбачає штрафи за зберігання дров без документів. Про це на засіданні уряду 8 листопада заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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