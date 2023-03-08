ВСУ: РФ не дали развить успех под Бахмутом. За сутки оккупанты не досчитались 312 человек

Российским оккупантам не дали развить успех севернее Бахмута, за сутки было уничтожено и ранено 312 захватчиков. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Вооруженные Силы Украины стабилизировали оборону — россияне не могут развить успех, продвигаться дальше и добиваться тактических результатов, украинские воины останавливают их и наносят огневое поражение.

За сутки в районе Бахмута было 102 обстрела, 72 боевых столкновения — было уничтожено 115 оккупантов, 197 получили ранения.

"Главная штурмовая сила — группа Вагнера, они усилены ВДВ, артиллерией, авиацией и механизированными войсками из-за больших потерь. Их использовали как пушечное мясо, мясные волны примитивных атак для истощения наших подразделений, но запас зэков не бесконечный", — заявил Череватый.

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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