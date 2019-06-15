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15.06.2019, 19:38

Законность роспуска Рады. Названа дата продолжения слушаний в КСУ

Законность роспуска Рады. Названа дата продолжения слушаний в КСУ - Фото
Глава КСУ Наталья Шаптала и Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд соберется по этому поводу 18 июня

Конституционный суд Украины продолжит закрытое заседание по делу о законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским во вторник, 18 июня. Об этом говорится на сайте КСУ.

Заседание начнется 18 июня в 10:00.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня суда.

Предыдущее заседание КСУ по этому поводу состоялось 11 июня.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку. Зеленский назначил своим представителем в КСУ Федора Вениславского.

Партия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

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Теги: ксу, верховная рада, роспуск парламента
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