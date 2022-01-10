Запад должен надеяться на лучшее, готовясь к худшему – FT

Деэскалация и отвод российских войск от границ Украины является обязательным условием для любых предметных переговоров. Однако Россия вместо демонстрации доброй воли пока предпочитает "держать пистолет у виска Украины", пишет Financial Times в редакционном материале "Нельзя вознаграждать путинскую агрессию".

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Согласие на переговоры с воинственной державой, которая угрожает вторжением, всегда выглядит как уступка, но у США и их союзников по НАТО нет другого варианта, кроме переговоров с Россией, чтобы снизить опасность для Украины, пишет FT.

Газета допускает, что существуют даже возможности для компромисса, который предотвратил бы угрозу полномасштабных боевых действий, сняв ряд высказанных Москвой опасений начет ее безопасности. Однако не похоже, что Владимир Путин готов со своей стороны демонстрировать такую же добрую волю.

Опубликованные требования Кремля "как по стилю, так и по существу, не выглядели попыткой инициировать переговоры", – пишет газета. Документы содержат "надуманные и односторонние требования, которые противоречат основополагающим принципам европейской безопасности", включая отказ от права каждой страны выбирать собственную внешнюю политику. Запад никогда не примет такие требования, и Москва это знает.

FT отмечает, что было бы наивно полагать, будто отказ НАТО от перспективы вступления Киева в Альянс положит конец попыткам российской дестабилизации Украины. При этом задачей дипломатов остается "определить точки соприкосновения", которые могли бы послужить основой для дальнейших переговоров по деэскалации.

Редакция видит в качестве таких "точек соприкосновения" пересмотр некоторых положений договоров, которые Россия ранее нарушала или игнорировала. Речь, по мнению газеты, может идти о замене договора 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности, "который рухнул в 2018 году из-за нарушений со стороны России".

Россия и НАТО могли бы договориться о новой системе взаимного контроля. НАТО исключает возможность снижения оборонительных мер для любых членов Альянса, но может пересмотреть вопрос об усилении военного контингента в ряде стран, если Москва "заключит мир с Украиной" и согласится с ограничениями на размещение своих вооружений в Беларуси или Калининграде.

"Запад должен добиваться результата дипломатическими средствами, но при этом, готовясь к худшему, подчеркивать решимость ввести жесткие санкции и укреплять обороноспособность Киева", – пишет газета.

Москва назвала предварительную встречу 9 января в Женеве "потрясающей", в Госдепе же подчеркнули: страны имеют право выбирать союзы, США не будут обсуждать безопасность Европы без европартнеров.

Как пишет The Times, в НАТО сомневаются, что Россия готова к деэскалации вокруг Украины.

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Сергей Бережной

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