Зеленский о разговоре Трампа с Путиным: Не думаю, что у них много общих идей
У российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа мало общего. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании после просьбы прокомментировать их сегодняшнюю телефонную беседу.
"Я не уверен, что у них много общих идей, общих тем. Это совершенно разные люди. Если говорить об Украине, то мы сразу поддержали безусловное прекращение огня, которое предложил президент Трамп", – сказал он.
По словам президента, в России все решения принимает исключительно Путин. Именно поэтому Киев настаивает на встрече на уровне лидеров стран, потому что только так можно достичь мира.
Зеленский также подтвердил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Трампом. По его словам, это может произойти 4 июля или в ближайшие дни. Ранее об этом сообщила газета Financial Times.
- 25 июня президент США Трамп анонсировал новую беседу с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО.
- 1 июля президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за три года поговорил с Путиным по телефону. Они беседовали более двух часов, и, по данным Bloomberg, диктатор отклонил предложение о прекращении огня в ходе этого разговора.
- 3 июля Трамп заявил, что сегодня позвонит Путину в 10:00 (17:00 по киевскому времени).