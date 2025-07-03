Зеленский о разговоре Трампа с Путиным: Не думаю, что у них много общих идей

Президент отметил, что Украина поддерживает идеи США о достижении мира, в отличие от России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

У российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа мало общего. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании после просьбы прокомментировать их сегодняшнюю телефонную беседу.

"Я не уверен, что у них много общих идей, общих тем. Это совершенно разные люди. Если говорить об Украине, то мы сразу поддержали безусловное прекращение огня, которое предложил президент Трамп", – сказал он.

По словам президента, в России все решения принимает исключительно Путин. Именно поэтому Киев настаивает на встрече на уровне лидеров стран, потому что только так можно достичь мира.

Зеленский также подтвердил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Трампом. По его словам, это может произойти 4 июля или в ближайшие дни. Ранее об этом сообщила газета Financial Times.