Зеленський про розмову Трампа з Путіним: Не думаю, що у них багато спільних ідей
У російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа мало спільного. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Данії після прохання прокоментувати їхню сьогоднішню телефонну розмову.
"Я не впевнений, що у них багато спільних ідей, спільних тем. Це абсолютно різні люди. Якщо говорити про Україну, то ми одразу підтримували безумовне припинення вогню, яке висунув президент Трамп", – сказав він.
За словами президента, у Росії всі рішення приймає виключно Путін. Саме тому Київ наполягає на зустрічі на рівні лідерів країн, бо тільки так можна досягти миру.
Також Зеленський підтвердив, що днями проведе телефонну бесіду з Трампом. За його словами, це може статися 4 липня або найближчими днями. Раніше про це повідомила газета Financial Times.
- 25 червня президент США Трамп анонсував нову розмову з Путіним після зустрічі з Зеленським на саміті НАТО.
- 1 липня президент Франції Емманюель Макрон поспілкувався вперше за три роки з Путіним телефоном. Вони говорили понад дві години, і, за даними Bloomberg, диктатор відхилив пропозицію про припинення вогню у цій розмові.
- 3 липня Трамп заявив, що сьогодні зідзвониться з Путіним о 10:00 (17:00 за київським часом).