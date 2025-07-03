Зеленський про розмову Трампа з Путіним: Не думаю, що у них багато спільних ідей

Президент зазначив, що Україна підтримує ідеї США щодо миру, на відміну від Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа мало спільного. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Данії після прохання прокоментувати їхню сьогоднішню телефонну розмову.

"Я не впевнений, що у них багато спільних ідей, спільних тем. Це абсолютно різні люди. Якщо говорити про Україну, то ми одразу підтримували безумовне припинення вогню, яке висунув президент Трамп", – сказав він.

За словами президента, у Росії всі рішення приймає виключно Путін. Саме тому Київ наполягає на зустрічі на рівні лідерів країн, бо тільки так можна досягти миру.

Також Зеленський підтвердив, що днями проведе телефонну бесіду з Трампом. За його словами, це може статися 4 липня або найближчими днями. Раніше про це повідомила газета Financial Times.