Зеленский: Россия предлагала провести переговоры в Беларуси, но это невозможно

По словам президента, если Россия не хочет или не готова к переговорам, то должна прямо об этом заявить

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия предлагала Беларусь в качестве страны для проведения переговоров о мире, но это невозможно. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Беларусь для нас на сегодняшний день является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником напавшей на нас страны. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси", – сказал президент.

По его словам, Украина обсуждает несколько площадок для следующего этапа переговоров. Наиболее реалистичными местами для диалога являются Турция, Швейцария или Ватикан. Зеленский подчеркнул, что Ватикан поддерживают все, кроме России.

Также предложения провести переговоры передавали Африка и Мальта, но, по словам президента, российская сторона отвергла все эти предложения.

"Как вам сказать, на что это похоже? Если не хотят, мне кажется, люди должны сказать: мы сейчас не готовы. Или не хотим заканчивать войну. Потому что это несерьезно", – резюмировал он.