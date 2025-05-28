Зеленский: Россия предлагала провести переговоры в Беларуси, но это невозможно
Россия предлагала Беларусь в качестве страны для проведения переговоров о мире, но это невозможно. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, передает Интерфакс-Украина.
"Беларусь для нас на сегодняшний день является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником напавшей на нас страны. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси", – сказал президент.
По его словам, Украина обсуждает несколько площадок для следующего этапа переговоров. Наиболее реалистичными местами для диалога являются Турция, Швейцария или Ватикан. Зеленский подчеркнул, что Ватикан поддерживают все, кроме России.
Также предложения провести переговоры передавали Африка и Мальта, но, по словам президента, российская сторона отвергла все эти предложения.
"Как вам сказать, на что это похоже? Если не хотят, мне кажется, люди должны сказать: мы сейчас не готовы. Или не хотим заканчивать войну. Потому что это несерьезно", – резюмировал он.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- После этого папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.
- Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным, и даже при участии Трампа.
- В США считают, что следующий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в Женеве.