Зеленський: Росія пропонувала провести переговори у Білорусі, але це неможливо
Росія пропонувала Білорусь як країну для проведення переговорів про мир, але це неможливо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, передає Інтерфакс-Україна.
"Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, що напала на нас. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", – сказав президент.
За його словами, Україна обговорює декілька майданчиків для наступного етапу переговорів. Найбільш реалістичними місцями для діалогу є Туреччина, Швейцарія чи Ватикан. Зеленський наголосив, що Ватикан підтримують усі, окрім Росії.
Також пропозиції провести переговори передавали Африка та Мальта, але, за словами президента, російська сторона відкинула усі ці пропозиції.
"Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Тому що це є несерйозним", – резюмував він.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Після цього папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.
- Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним і навіть за участю Трампа.
- У США вважають, що наступний раунд переговорів України та РФ може відбутися у Женеві.