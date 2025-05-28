Зеленський: Росія пропонувала провести переговори у Білорусі, але це неможливо

За словами президента, якщо Росія не хоче чи не готова до переговорів, то має прямо про це заявити

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія пропонувала Білорусь як країну для проведення переговорів про мир, але це неможливо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, що напала на нас. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", – сказав президент.

За його словами, Україна обговорює декілька майданчиків для наступного етапу переговорів. Найбільш реалістичними місцями для діалогу є Туреччина, Швейцарія чи Ватикан. Зеленський наголосив, що Ватикан підтримують усі, окрім Росії.

Також пропозиції провести переговори передавали Африка та Мальта, але, за словами президента, російська сторона відкинула усі ці пропозиції.

"Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Тому що це є несерйозним", – резюмував він.