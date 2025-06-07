Зеленский: Штаты до сих пор не ответили на предложение продать Украине системы ПВО
Вашингтон до сих пор не ответил на предложение Киева продать ему системы противовоздушной обороны. Об этом, после недавних российских атак, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинское ПВО. Очень нужны положительные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответа на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", – рассказал глава государства.
В то же время Зеленский поблагодарил европейские страны за поставки, и отметил, что необходимо достичь результатов в совместном производстве систем ПВО и ракет для них: "Это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось".
После визита украинской делегации в Вашингтон, 6 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова покупать оружие у Штатов, но в Конгрессе считают, что Вашингтон может продолжить оказывать военную помощь Киеву .
Украине нужны американские комплексы Patriot, поскольку они являются одними из немногих западных систем, способных перехватывать баллистические ракеты.
- 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд. В ответ Трамп не ответил напрямую, готовы ли Штаты продать это вооружение.
- 20 мая, во время слушаний в Сенате, госсекретарь Рубио заявил, что у Штатов нет дополнительных систем Patriot для Украины, но Вашингтон работает со своими союзниками по НАТО, чтобы те предоставили Киеву свои комплексы.
- 26 мая издание The Washington Post опубликовало большой текст на эту тему с комментариями собственных источников: украинские чиновники считают, что Штаты будут готовы продать Patriot; партнеры могут пообещать Украине новый комплекс в начале июня, но передадут ее не США; Германия планирует прислать Украине более старые версии ракет для Patriot, которые хуже перехватывают баллистические ракеты.