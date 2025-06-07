Зеленский: Штаты до сих пор не ответили на предложение продать Украине системы ПВО

Комплекс Patriot (Иллюстративное фото: АрмияИнформ)

Вашингтон до сих пор не ответил на предложение Киева продать ему системы противовоздушной обороны. Об этом, после недавних российских атак, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинское ПВО. Очень нужны положительные сигналы от Соединенных Штатов Америки – конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответа на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", – рассказал глава государства.

В то же время Зеленский поблагодарил европейские страны за поставки, и отметил, что необходимо достичь результатов в совместном производстве систем ПВО и ракет для них: "Это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось".

После визита украинской делегации в Вашингтон, 6 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова покупать оружие у Штатов, но в Конгрессе считают, что Вашингтон может продолжить оказывать военную помощь Киеву .

Украине нужны американские комплексы Patriot, поскольку они являются одними из немногих западных систем, способных перехватывать баллистические ракеты.