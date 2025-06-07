Зеленський: Штати досі не відповіли на пропозицію продати Україні системи ППО
Вашингтон досі не відповів на пропозицію Києва продати йому системи протиповітряної оборони. Про це, після останніх російських атак, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова, – розповів глава держави.
Водночас Зеленський подякував європейським країнам за постачання, й зауважив, що необхідно досягти результатів у спільному виробництві систем ППО та ракет для них: "Це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався".
Після візиту української делегації до Вашингтону, 6 червня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова купувати зброю у Штатів, але в Конгресі вважають, що Вашингтон може продовжити надавати військову допомогу Києву.
Україні потрібні американські комплекси Patriot, оскільки вони є одними з небагатьох західних систем, які здатні перехоплювати балістичні ракети.
- 14 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд. У відповідь Трамп не відповів напряму, чи готові Штати продати це озброєння.
- 20 травня, під час слухань у Сенаті, держсекретар Рубіо заявив, що Штати не мають додаткових систем Patriot для України, але Вашингтон працює зі своїми союзниками по НАТО, аби ті надали Києву свої комплекси.
- 26 травня видання The Washington Post опублікувало великий текст на цю тему з коментарями власних джерел: українські посадовці вважають, що Штати будуть готові продати Patriot; партнери можуть пообіцяти Україні новий комплекс на початку червня, але передадуть її не США; Німеччина планує надіслати Україні старіші версії ракет для Patriot, які гірше перехоплюють балістичні ракети.