Зеленський: Штати досі не відповіли на пропозицію продати Україні системи ППО

Президент зауважив, що Україні "дуже потрібні позитивні сигнали" від Америки

Комплекс Patriot (Ілюстративне фото: АрміяІнформ)

Вашингтон досі не відповів на пропозицію Києва продати йому системи протиповітряної оборони. Про це, після останніх російських атак, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова, – розповів глава держави.

Водночас Зеленський подякував європейським країнам за постачання, й зауважив, що необхідно досягти результатів у спільному виробництві систем ППО та ракет для них: "Це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався".

Після візиту української делегації до Вашингтону, 6 червня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова купувати зброю у Штатів, але в Конгресі вважають, що Вашингтон може продовжити надавати військову допомогу Києву.

Україні потрібні американські комплекси Patriot, оскільки вони є одними з небагатьох західних систем, які здатні перехоплювати балістичні ракети.