Зеленский заявил, что для очищения системы от коррупции пока сделано недостаточно
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине сделано недостаточно для освобождения управленческой системы от коррупции. Об этом политик рассказал во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.
Журналистка спросила президента, достаточно ли уже мер, осуществленных на данный момент, для очищения системы управления от коррупции и какими будут следующие шаги.
"Что касается достаточно ли? Нет, недостаточно", – ответил Зеленский.
Он анонсировал, что "будем продолжать соответствующие действия", однако не привел других подробностей.
10 ноября, в день, когда антикоррупционные ведомства сообщили об операции "Мидас", в своей первой реакции Зеленский поддержал неотвратимость наказания для коррупционеров. Одним из подозреваемых по этому делу о коррупции в энергетике является Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер и друг главы государства.
Через два дня президент выступил за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника на этом посту, ныне министра юстиции Германа Галущенко. Также Зеленский анонсировал санкции в отношении двух фигурантов дела – Миндича и Александра Цукермана. Ограничения были введены на следующий день.
В то же время президент заявлял, что не разговаривал с Миндичем с момента объявление об антикоррупционном расследовании.
- Ранее на одном из судебных заседаний прокурор САП, заявляя о влиянии Миндича, процитировал запись одного из звонков фигурантов, на котором Зеленский позвонил Галущенко. Бизнесмен утверждал, что звонок произошел после его СМС главе государства – полный разговор здесь.
- 15 ноября президент и правительство определили порядок обновления руководства основных энергетических государственных компаний после операции "Мидас".
- В тот же день послы G7 приветствовали реакцию Зеленского на это расследование и акцентировали на важности антикоррупционных реформ для вступления в ЕС и НАТО.
Комментарии (0)