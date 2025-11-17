Зеленский заявил, что для очищения системы от коррупции пока сделано недостаточно

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине сделано недостаточно для освобождения управленческой системы от коррупции. Об этом политик рассказал во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.

Журналистка спросила президента, достаточно ли уже мер, осуществленных на данный момент, для очищения системы управления от коррупции и какими будут следующие шаги.

"Что касается достаточно ли? Нет, недостаточно", – ответил Зеленский.

Он анонсировал, что "будем продолжать соответствующие действия", однако не привел других подробностей.

10 ноября, в день, когда антикоррупционные ведомства сообщили об операции "Мидас", в своей первой реакции Зеленский поддержал неотвратимость наказания для коррупционеров. Одним из подозреваемых по этому делу о коррупции в энергетике является Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер и друг главы государства.

Через два дня президент выступил за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника на этом посту, ныне министра юстиции Германа Галущенко. Также Зеленский анонсировал санкции в отношении двух фигурантов дела – Миндича и Александра Цукермана. Ограничения были введены на следующий день.

В то же время президент заявлял, что не разговаривал с Миндичем с момента объявление об антикоррупционном расследовании.