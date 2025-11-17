Зеленський заявив, що для очищення системи від корупції поки що зроблено недостатньо
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні зроблено недостатньо для звільнення управлінської системи від корупції. Про це політик розповів під час спільної пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі.
Журналістка запитала президента, чи достатньо вже заходів, здійснених на цей момент, для очищення системи управління від корупції і якими будуть наступні кроки.
"Що стосується чи достатньо? Ні, недостатньо", – відповів Зеленський.
Він анонсував, що "будемо продовжувати відповідні дії", однак не навів інших подробиць.
10 листопада, у день, коли антикорупційні відомства повідомили про операцію "Мідас", у своїй першій реакції Зеленський підтримав невідворотність покарання для корупціонерів. Одним з підозрюваних у цій справі про корупцію в енергетиці є Тімур Міндіч, колишній бізнес-партнер і друг глави держави.
Через два дні президент виступив за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і її попередника на посаді, нині міністра юстиції Германа Галущенка. Також Зеленський анонсував санкції щодо двох фігурантів справи – Міндіча й Олександра Цукермана. Обмеження було запроваджено наступного дня.
Водночас президент заявляв, що не розмовляв з Міндічем з моменту оголошення про антикорупційне розслідування.
- Раніше на одному з судових засідань прокурор САП, заявляючи про вплив Міндіча, процитував запис одного з дзвінків фігурантів, на якому Зеленський зателефонував Галущенку. Бізнесмен стверджував, що дзвінок стався після його СМС главі держави – повна розмова тут.
- 15 листопада президент та уряд визначили порядок оновлення керівництва основних енергетичних державних компаній після операції "Мідас".
- Того самого дня посли G7 вітали реакцію Зеленського на це розслідування та акцентували на важливості антикорупційних реформ для вступу до ЄС та НАТО.
Коментарі (0)