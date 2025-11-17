Зеленський заявив, що для очищення системи від корупції поки що зроблено недостатньо

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні зроблено недостатньо для звільнення управлінської системи від корупції. Про це політик розповів під час спільної пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі.

Журналістка запитала президента, чи достатньо вже заходів, здійснених на цей момент, для очищення системи управління від корупції і якими будуть наступні кроки.

Читайте також Юра Єнакієвський та Укрзалізниця. Як влада може усунути Клименка і поховати справу Міндіча

"Що стосується чи достатньо? Ні, недостатньо", – відповів Зеленський.

Він анонсував, що "будемо продовжувати відповідні дії", однак не навів інших подробиць.

10 листопада, у день, коли антикорупційні відомства повідомили про операцію "Мідас", у своїй першій реакції Зеленський підтримав невідворотність покарання для корупціонерів. Одним з підозрюваних у цій справі про корупцію в енергетиці є Тімур Міндіч, колишній бізнес-партнер і друг глави держави.

Через два дні президент виступив за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і її попередника на посаді, нині міністра юстиції Германа Галущенка. Також Зеленський анонсував санкції щодо двох фігурантів справи – Міндіча й Олександра Цукермана. Обмеження було запроваджено наступного дня.

Водночас президент заявляв, що не розмовляв з Міндічем з моменту оголошення про антикорупційне розслідування.