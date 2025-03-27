Зеленский заявил, что команды пока не утвердили, как мониторить частичное прекращение огня
Технические команды не определили, каким образом осуществлять мониторинг частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Об этом в интервью Eurovision News сообщил президент Владимир Зеленский.
"Я думаю, что сложная история с мониторингом этого [частичного прекращения огня]. Пока технические команды не определили, каким образом это будет", — сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что в ночь на 26 марта не было атак России именно на энергетику.
"Были атаки на другую гражданскую инфраструктуру. Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, и более сотни дронов. Но мы должны быть честными. И потому ударов по энергетике сегодня ночью не было. А Украина не отвечала по энергетике тоже", — подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что россиянам никто не верит, поэтому он не знает, случайность это или нет, что в ту ночь не было ударов по энергетике.
"Поэтому и нужно было договариваться сразу, чтобы не бить по какой-либо гражданской инфраструктуре. Потому что это легче мониторить. Но мы посмотрим, что будет дальше. Безусловно, важно, кто мониторит и кто берет на себя ответственность. Ждем от США этого", — сказал глава государства.
- 23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, а разговор получился достаточно полезным.
- 26 марта в ОП заявили, что во время встреч в Саудовской Аравии Украина и США договорились о прекращении огня по энергетическим объектам и в Черном море – оно вступило в силу с момента публикации совместного заявления.