Зеленский заявил, что команды пока не утвердили, как мониторить частичное прекращение огня

Президент считает, что нужно было договариваться сразу, чтобы не бить по какой-либо гражданской инфраструктуре, а не только энергетической

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Технические команды не определили, каким образом осуществлять мониторинг частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Об этом в интервью Eurovision News сообщил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что сложная история с мониторингом этого [частичного прекращения огня]. Пока технические команды не определили, каким образом это будет", — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что в ночь на 26 марта не было атак России именно на энергетику.

"Были атаки на другую гражданскую инфраструктуру. Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, и более сотни дронов. Но мы должны быть честными. И потому ударов по энергетике сегодня ночью не было. А Украина не отвечала по энергетике тоже", — подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что россиянам никто не верит, поэтому он не знает, случайность это или нет, что в ту ночь не было ударов по энергетике.

"Поэтому и нужно было договариваться сразу, чтобы не бить по какой-либо гражданской инфраструктуре. Потому что это легче мониторить. Но мы посмотрим, что будет дальше. Безусловно, важно, кто мониторит и кто берет на себя ответственность. Ждем от США этого", — сказал глава государства.