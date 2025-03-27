Зеленський заявив, що команди поки не визначили, як моніторити часткове припинення вогню
Технічні команди наразі не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією. Про це в інтерв’ю Eurovision News повідомив президент Володимир Зеленський.
"Я думаю, що складна історія з моніторингом цього [часткового припинення вогню]. Поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде", – сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що у ніч проти 26 березня не було атак Росії саме на енергетику.
"Були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, і більше сотні дронів. Але ми повинні бути чесними. І тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було. А Україна не відповідала по енергетиці також", – наголосив президент.
Зеленський заявив, що росіянам ніхто не вірить, тому він не знає, випадковість це чи ні, що тієї ночі не було ударів по енергетиці.
"Тому й треба було домовлятися одразу, щоб не бити по будь-якій цивільній інфраструктурі. Тому що це легше моніторити. Але ми подивимося, що буде далі. Безумовно, важливо, хто моніторить і хто на себе бере відповідальність. Чекаємо від США на це", – сказав глава держави.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, а розмова вийшла досить корисною.
- 26 березня в ОП заявили, що під час зустрічей у Саудівській Аравії Україна та США домовились про припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі – воно набуло чинності з моменту публікації спільної заяви.