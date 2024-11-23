Зеленский о переговорах с Россией: Договариваться с Путиным сегодня – затягивать время

Президент отметил, что Россия с одной стороны якобы заявляет о готовности говорить, а с другой – "открывает путь к третьей мировой"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что начинать переговоры с Россией сейчас значит затягивать время. Ведь у "сильных стран" нет четкой позиции, заявил он на III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine.

Президент отметил, что нужна позиция, которая вынудит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну, а не выдвигать новые условия.

"Путин потерял почти 700 000 человек, это граждане его страны. Он не считает людей. Поэтому договариваться с ним сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, которые будут на стороне справедливого мира, это просто затягивание времени. Странам нужно действовать сообща", – сказал он.

По словам президента, Россия заявляет якобы о готовности к переговорам с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Но вместе с этим Путин "открывает путь к третьей мировой войне", привлекая к войне солдат Северной Кореи и ударяя по Украине новой ракетой.

Зеленский подчеркнул, что Россия не хочет мира, она хочет, чтобы ее "попросили окончить войну".