Зеленський про перемовини з Росією: Домовлятися з Путіним сьогодні – затягувати час

Президент зазначив, що Росія з одного боку нібито заявляє про готовність говорити, а з іншого – "відкриває шлях до третьої світової"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що починати переговори з Росією зараз означає затягувати час. Адже у "сильних країн" немає наразі чіткої позиції, заявив він на III Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

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Президент зазначив, що потрібна позиція, яка змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл перемовин, щоб закінчити війну, а не висувати нові умови.

"Путін втратив майже 700 000 людей, це громадяни його країни. Він не рахує людей. Тому домовлятися з ним сьогодні, коли немає чіткої позиції сильних країн, які будуть на стороні справедливого миру, це просто затягування часу. Країнам треба діяти спільно", – сказав він.

За словами президента, Росія заявляє нібито про готовність до перемовин з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Але разом з цим Путін "відкриває шлях до третьої світової війни", залучаючи до війни солдатів Північної Кореї та вдаряючи по Україні новою ракетою.

Зеленській підкреслив, що Росія не хоче миру, вона хоче, щоб її "попросили закінчити війну".