Зеленский о призывах в ЕС к саммиту с Путиным: Это не предательство, но несправедливо
Президент Владимир Зеленский прокомментировал призывы канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эмманюэля Макрона встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав эту инициативу "несправедливой" по отношению к Украине. Такое мнение Зеленский выразил в интервью литовскому изданию LRT.
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Комментируя недавнюю встречу президента США Джо Байдена с Путиным, Зеленский отметил, что "это их право" и "это правильно". Он объяснил свою позицию тем, что речь идет о больших странах, между которыми возникло много вопросов.
Что касается приглашения Евросоюзом Путина, Зеленский сказал, что не считает это предательством, так как ЕС уже принял решение – встреча не состоится. В то же время украинский президент назвал соответствующие призывы со стороны Меркель и Макрона "несправедливыми" по отношению к Украине.
"Но, я думаю, что это несправедливо. Поскольку это означает, что стоимость любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что после семи лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как раньше", – сказал он.
- 23 июня стало известно, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС.
- Ряд стран Союза, в частности Польша, страны Балтии и Нидерланды, выступили против этой инициативы. Однако Италия и Австрия поддержали идею о проведении саммита Евросоюза с Путиным.
- После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить Путина в Брюссель.
- Однако 28 июня Меркель продолжила отстаивать идею саммита с Путиным, заявив, что первый шаг уже якобы сделан – Евросоюз изучает возможные форматы прямого диалога с президентом РФ.
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