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Зеленский о призывах в ЕС к саммиту с Путиным: Это не предательство, но несправедливо

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 18:22
Зеленский о призывах в ЕС к саммиту с Путиным: Это не предательство, но несправедливо - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал призывы канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эмманюэля Макрона встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав эту инициативу "несправедливой" по отношению к Украине. Такое мнение Зеленский выразил в интервью литовскому изданию LRT.

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Комментируя недавнюю встречу президента США Джо Байдена с Путиным, Зеленский отметил, что "это их право" и "это правильно". Он объяснил свою позицию тем, что речь идет о больших странах, между которыми возникло много вопросов.

Что касается приглашения Евросоюзом Путина, Зеленский сказал, что не считает это предательством, так как ЕС уже принял решение – встреча не состоится. В то же время украинский президент назвал соответствующие призывы со стороны Меркель и Макрона "несправедливыми" по отношению к Украине.

"Но, я думаю, что это несправедливо. Поскольку это означает, что стоимость любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что после семи лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как раньше", – сказал он.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Ангела Меркель владимир путин эмманюэль макрон саммит
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