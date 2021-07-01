Зеленский – Путину и россиянам о НАТО: В шкафу никого страшного нет, это просто шкаф

В России так давно пугают людей Организацией Североатлантического договора, что иррациональный страх перед НАТО укоренился в них "с детства". Так президент Владимир Зеленский объяснил Интерфаксу-Украина резкую реакцию российского лидера Владимира Путина и россиян на тему расширения Альянса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его мнению, "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства: что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает".

"Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Лето будет горячим". Генерал США назвал жесткий способ избежать конфликта с Россией

Он также ответил на вчерашнее заявление Путина, как на маневрах вроде Sea Breeze НАТО якобы ведет "военное освоение" Украины. То, что россиян насколько задевает тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщества, говорит Зеленский, "выглядит какой-то навязчивой идеей".

Он напомнил Кремлю, что форматы совместных с НАТО учений проработаны много лет назад, а курс на Запад – "это исторический выбор Украины".

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению. Возможно, кто-то привык, что раньше было иначе", – сказал президент.

Зеленский заверил, что Украина "точно является субъектом глобальной политики и отличается... активной позицией по отстаиванию своих интересов".

AP в конце июня 2021-го сообщило, что Китай "шантажировал" Украину поставкой 500 000 доз CoronaVac, чтобы та не голосовала в ООН за документ о ситуации с правами уйгуров в СУАР. Украина якобы отозвала свой голос. Китай все отвергает, власти Украины на запросы не отвечают.

Читайте также: Вениславский ответил Путину: Размещение баз НАТО в Украине возможно по решению КСУ

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.