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Зеленский – Путину и россиянам о НАТО: В шкафу никого страшного нет, это просто шкаф

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 10:04
Зеленский – Путину и россиянам о НАТО: В шкафу никого страшного нет, это просто шкаф - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В России так давно пугают людей Организацией Североатлантического договора, что иррациональный страх перед НАТО укоренился в них "с детства". Так президент Владимир Зеленский объяснил Интерфаксу-Украина резкую реакцию российского лидера Владимира Путина и россиян на тему расширения Альянса.

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По его мнению, "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства: что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает".

"Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", – сказал Зеленский.

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Он также ответил на вчерашнее заявление Путина, как на маневрах вроде Sea Breeze НАТО якобы ведет "военное освоение" Украины. То, что россиян насколько задевает тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщества, говорит Зеленский, "выглядит какой-то навязчивой идеей".

Он напомнил Кремлю, что форматы совместных с НАТО учений проработаны много лет назад, а курс на Запад – "это исторический выбор Украины".

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению. Возможно, кто-то привык, что раньше было иначе", – сказал президент.

Зеленский заверил, что Украина "точно является субъектом глобальной политики и отличается... активной позицией по отстаиванию своих интересов".

  • AP в конце июня 2021-го сообщило, что Китай "шантажировал" Украину поставкой 500 000 доз CoronaVac, чтобы та не голосовала в ООН за документ о ситуации с правами уйгуров в СУАР. Украина якобы отозвала свой голос. Китай все отвергает, власти Украины на запросы не отвечают.

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Евгений Пилипенко
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агрессия России Владимир Зеленский нато учения евроинтеграция суверенитет Sea Breeze
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