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Вениславский ответил Путину: Размещение баз НАТО в Украине возможно по решению КСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 06:46
Вениславский ответил Путину: Размещение баз НАТО в Украине возможно по решению КСУ - Фото
Федор Вениславский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В случае вступления Украины в НАТО вопрос о размещении на ее территории военных баз союзников может решить Конституционный суд. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил нардеп из Слуги народа и представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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Вениславский прокомментировал обеспокоенность президента России Владимира Путина совместными учениями Украины и НАТО. "Меня беспокоит фундаментальная вещь – начало военного освоения украинской территории, которая непосредственно граничит с нами (Россией – ред.)", – заявил Путин 29 июня 2021 года, во время прямой линии, и добавил, что Конституция Украины запрещает присутствие иностранных военных баз.

По словам Вениславского, в конституции Литвы была аналогичная формулировка о запрете иностранных военных баз. После вступления страны в НАТО конституционный суд Литвы принял решение, что данное положение не распространяется на базы союзников. Вениславский предположил, что КСУ мог бы принять такое же решение, если Украина вступит в НАТО.

Вениславский отметил, что если Путина так беспокоят совместные учения Украины и НАТО, то это значит, что поддержка со стороны западных партнеров явно идет на пользу Украине.

Денис Юдин
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владимир путин нато ксу военные базы федор вениславский
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