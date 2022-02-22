Зеленский сегодня проведет встречу с главами парламентских фракций
22.02.2022, 15:32
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский проведет сегодня в 19:00 встречу с лидерами фракций и депутатских групп Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram.
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Ранее сегодня Зеленский призвал союзников немедленно ввести санкции против России, в том числе полностью остановить реализацию проекта Северный поток-2.
- 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, ныне фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина и готовят санкции. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением из-за действий России.
- В МИД Украины призвали вводить против России болезненные санкции для прекращения агрессии режима Кремля.
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