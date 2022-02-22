Зеленский сегодня проведет встречу с главами парламентских фракций

Президент Владимир Зеленский проведет сегодня в 19:00 встречу с лидерами фракций и депутатских групп Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram.

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Ранее сегодня Зеленский призвал союзников немедленно ввести санкции против России, в том числе полностью остановить реализацию проекта Северный поток-2.

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Сергей Бережной

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