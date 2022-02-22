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Зеленский сегодня проведет встречу с главами парламентских фракций

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 15:32
Зеленский сегодня проведет встречу с главами парламентских фракций - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский проведет сегодня в 19:00 встречу с лидерами фракций и депутатских групп Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram.

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Ранее сегодня Зеленский призвал союзников немедленно ввести санкции против России, в том числе полностью остановить реализацию проекта Северный поток-2.

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Сергей Бережной
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верховная рада агрессия России Владимир Зеленский
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