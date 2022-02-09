Зеленский собирает в Харькове выездное заседание СНБО
09.02.2022, 15:12
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
В пятницу, 11 февраля, в Харькове президент Владимир Зеленский собирает выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте СНБО.
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Заседание пройдет в 15:30 в Харьковской обласной госадминистрации.
По итогам встречи в 17:30 планируется брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
О причинах созыва заседания и о вопросах, которые будут рассматривать, не сообщается.
- На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- 1 февраля 2022 года Данилов заявил, что членам СНБО запрещено покидать Украину без разрешения Зеленского.
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