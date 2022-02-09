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Зеленский собирает в Харькове выездное заседание СНБО

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 15:12
Зеленский собирает в Харькове выездное заседание СНБО - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В пятницу, 11 февраля, в Харькове президент Владимир Зеленский собирает выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте СНБО.

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Заседание пройдет в 15:30 в Харьковской обласной госадминистрации.

По итогам встречи в 17:30 планируется брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

О причинах созыва заседания и о вопросах, которые будут рассматривать, не сообщается.

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Яна Катасонова
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Владимир Зеленский снбо заседание Алексей Данилов
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