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Змеиный. Россия нанесла очередной авиаудар по острову в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 13:27
Змеиный. Россия нанесла очередной авиаудар по острову в Черном море - Фото
Остров Змеиный (Фото: скриншот видео)

Российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар в направлении острова Змеиный. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Военные заявляют, что зафиксирован очередной удар в направлении острова.

Россияне вывели в Черное море 10 кораблей, однако ракетоносители заведены в пункты базирования.

На юге идет контрбатарейная борьба, враг продолжает маневры. 

  • 6 сентября захватчики ударили артиллерией по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате теракта погибли 16 человек, ранения получили 33 человека.
  • 8 сентября россияне атаковали Кривой Рог, по информации МВД, погиб полицейский, еще 72 человека травмированы.
  • В тот же день россияне в очередной раз ударили авиацией по Херсонской области, в результате чего погибли три человека.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Херсонскую область, погиб гражданский, еще двое подорвались на мине

Дмитрий Гриниченко
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