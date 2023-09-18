Змеиный. Россия нанесла очередной авиаудар по острову в Черном море
18.09.2023, 13:27
Остров Змеиный (Фото: скриншот видео)
Российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар в направлении острова Змеиный. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
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Военные заявляют, что зафиксирован очередной удар в направлении острова.
Россияне вывели в Черное море 10 кораблей, однако ракетоносители заведены в пункты базирования.
На юге идет контрбатарейная борьба, враг продолжает маневры.
- 6 сентября захватчики ударили артиллерией по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате теракта погибли 16 человек, ранения получили 33 человека.
- 8 сентября россияне атаковали Кривой Рог, по информации МВД, погиб полицейский, еще 72 человека травмированы.
- В тот же день россияне в очередной раз ударили авиацией по Херсонской области, в результате чего погибли три человека.
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