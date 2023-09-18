Зміїний. Росія завдала чергового авіаудару по острову в Чорному морі

Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару у напрямку острова Зміїний. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що зафіксовано черговий удар у напрямку острова.

Росіяни вивели у Чорне море 10 кораблів, проте ракетоносії заведені до пунктів базування.

На півдні триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує маневри.

6 вересня загарбники вдарили артилерією по людному місцю у Костянтинівці Донецької області. Внаслідок теракту загинули 16 людей, поранення отримали 33 особи.

8 вересня росіяни атакували Кривий Ріг, за інформацією МВС, загинув поліцейський, ще 72 особи травмовано.

Того ж дня росіяни вкотре вдарили авіацією по Херсонській області, внаслідок чого загинули троє людей.

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