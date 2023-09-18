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Зміїний. Росія завдала чергового авіаудару по острову в Чорному морі

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 13:27
Зміїний. Росія завдала чергового авіаудару по острову в Чорному морі - Фото
Острів Зміїний (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару у напрямку острова Зміїний. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Військові заявляють, що зафіксовано черговий удар у напрямку острова.

Росіяни вивели у Чорне море 10 кораблів, проте ракетоносії заведені до пунктів базування.

На півдні триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує маневри.

  • 6 вересня загарбники вдарили артилерією по людному місцю у Костянтинівці Донецької області. Внаслідок теракту загинули 16 людей, поранення отримали 33 особи.
  • 8 вересня росіяни атакували Кривий Ріг, за інформацією МВС, загинув поліцейський, ще 72 особи травмовано.
  • Того ж дня росіяни вкотре вдарили авіацією по Херсонській області, внаслідок чого загинули троє людей.

Читайте також: Окупанти обстріляли Херсонську область, загинув цивільний, ще двоє підірвалися на міні

Дмитро Гриниченко
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війначорне мореавіаударостров Зміїний
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