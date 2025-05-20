Звонок Трампа Путину открыл путь к возможности личной встречи – Климкин

Павел Климкин считает, что Путин чувствует себя более уверенно на личных переговорах

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным открыл путь к возможной личной встрече, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, комментируя переговоры 19 мая.

"Этот звонок открыл путь к возможности личной встречи. Я думаю, что Путин этого очень хочет. Для него обсуждение в личном ключе действительно важно", – заявил дипломат.

Он предположил, что Путин чувствует себя увереннее на личных переговорах, особенно с Трампом.

"Он к ним хорошо подготовится. В России точно определили психологический профиль Трампа во всех деталях", – добавил бывший глава МИД.

16 мая 2025 года Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также вновь подчеркнул, что им нужно встретиться.

18 мая Рубио заявил, что только прямой разговор между Трампом и Путиным способен вывести переговоры между Россией и Украиной из тупика.

19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с диктатором РФ Путиным.

После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров о результатах переговоров.