Дзвінок Трампа Путіну відкрив шлях до можливості особистої зустрічі – Клімкін

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним відкрила шлях до можливої особистої зустрічі, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він розповів у інтерв’ю LIGA.net, коментуючи перемовини 19 травня.

"Цей дзвінок відкрив шлях до можливості особистої зустрічі. Я думаю, що Путін цього дуже хоче. Для нього обговорення в особистому ключі насправді важливо", – заявив дипломат.

Він припустив, що Путін почувається впевненіше на особистих переговорах, особливо з Трампом.

"Він до них добре підготується. В Росії точно визначили психологічний профіль Трампа у всіх деталях", – додав колишній глава МЗС.

16 травня 2025 року Трамп повідомив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.

18 травня Рубіо заявив, що тільки пряма розмова між Трампом і Путіним здатна вивести переговори між Росією та Україною з глухого кута.

19 травня Трамп провів двогодинну телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.

Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.