Российские мобилизованные, которых отправляют воевать против Украины, пропадают без вести. Об этом рассказал российский оккупант собеседнице в телефонном разговоре, перехваченном Главным управлением разведки Минобороны.
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"У нас 60 человек пропало без вести. 65... Вот из этих, как их, из мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", – сказал оккупант.
По словам россиянина, они сидят "в доме", пока "танки через нас стреляют друг в друга".
СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена мобилизация. По официальной версии Кремля, на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. По данным росСМИ, количество призывников может составить около 1,2 млн. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму".
- 6 октября сообщалось, что мобилизация в России проходит методом облав, в Москве план не выполнен и наполовину.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал россиян сдаваться в плен, а также сдавать военную технику и получать за нее денежное вознаграждение.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что мобилизация приведет к смене режима в России.
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