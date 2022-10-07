Российские мобилизованные, которых отправляют воевать против Украины, пропадают без вести. Об этом рассказал российский оккупант собеседнице в телефонном разговоре, перехваченном Главным управлением разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас 60 человек пропало без вести. 65... Вот из этих, как их, из мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", – сказал оккупант.

По словам россиянина, они сидят "в доме", пока "танки через нас стреляют друг в друга".

6 октября сообщалось, что мобилизация в России проходит методом облав, в Москве план не выполнен и наполовину.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал россиян сдаваться в плен, а также сдавать военную технику и получать за нее денежное вознаграждение.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что мобилизация приведет к смене режима в России.

Читайте также: Россия бросила на Донбасс 500 заключенных, ВСУ сбили 21 дрон: сводка Генштаба ВСУ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.