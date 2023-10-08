Авиация Израиля нанесла удар по комплексу в секторе Газа, который принадлежал "главе разведки" террористов ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил страны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Израильтяне заявляют, что истребители нанесли удар по комплексу "главы разведывательного отдела" ХАМАС.
Последствия удара и судьба одного из главарей террористов неизвестна.
Отмечается, что удары по объектам ХАМАС в секторе Газа продолжаются.
На записи можно увидеть момент попадания по комплексу.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
- Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
- Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
- ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.
Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии