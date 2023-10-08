Авиация Израиля нанесла удар по комплексу в секторе Газа, который принадлежал "главе разведки" террористов ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил страны.

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Израильтяне заявляют, что истребители нанесли удар по комплексу "главы разведывательного отдела" ХАМАС.

Последствия удара и судьба одного из главарей террористов неизвестна.

Отмечается, что удары по объектам ХАМАС в секторе Газа продолжаются.

На записи можно увидеть момент попадания по комплексу.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.

ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.

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