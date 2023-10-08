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Ізраїль розбомбив комплекс "голови розвідки" ХАМАС у секторі Газа. Відео моменту удару видео

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 11:46
Винищувач F-35 армії оборони Ізраїлю (Фото: EPA)
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Авіація Ізраїлю завдала удару по комплексу в секторі Газа, який належав "голові розвідки" терористів ХАМАС. Про це повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил країни.

Ізраїльтяни заявляють, що винищувачі завдали удару по комплексу "глави розвідувального відділу" ХАМАС.
Наслідки удару та доля одного з ватажків терористів невідома.
Зазначається, що удари по об'єктах ХАМАС у секторі Газа продовжуються.
На записі можна побачити момент влучання по комплексу.

Раніше у повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • Прем'єр Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.
  • ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Газа.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль вступає в довгу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльХАМАСсектор Газа
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