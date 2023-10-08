Авіація Ізраїлю завдала удару по комплексу в секторі Газа, який належав "голові розвідки" терористів ХАМАС. Про це повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил країни.

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Ізраїльтяни заявляють, що винищувачі завдали удару по комплексу "глави розвідувального відділу" ХАМАС.

Наслідки удару та доля одного з ватажків терористів невідома.

Зазначається, що удари по об'єктах ХАМАС у секторі Газа продовжуються.

На записі можна побачити момент влучання по комплексу.

Раніше у повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Прем'єр Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Газа.

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