Конгрессмен США о "давлении на Зеленского": Это неконституционно

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"Вопрос не в том, будем ли мы проводить импичмент. Вопрос в том, когда", - сказала член Демократической партии от штата Миннесота Ильхан Омар о Трампе

Инициаторы импичмента президента США Дональда Трампа из-за его якобы попыток заполучить за рубежом компромат на конкурента по внутриполитической предвыборной гонке "очень рады" тому, что процесс, наконец, пошел. Об этом сообщила Голосу Америки конгрессвумен-демократ Ильхан Омар.

По ее словами, она настаивала на импичменте Трампа "еще до того, как попала сюда" (в Конгресс, - ред.).

Комментируя возможное "давление на Зеленского" со стороны хозяина Белого дома, она сказала следующее: "Я не думаю, что президенту следует получать помощь от (другой) страны, чтобы отыскать грязь на своих оппонентов. Это неконституционно".

Читайте колонку: Встреча Трампа с Зеленским: что поставлено на кон

По поводу встречи Трамп-Зеленский читайте мнение журналиста LIGA.net – "Ловушка для Зеленского: два сценария сегодняшней встречи с Трампом".

Справка. Омар - американский политик сомалийского происхождения, избрана в 2018-м в Палату представителей США. Первая мусульманка в Конгрессе США. В 1991 году семья Омар вместе с ней бежала из страны, охваченной войной, и четыре года провели в лагере беженцев в Кении. С 1995-го беженцы получили разрешение поселиться в США. Омар окончила Университет Северной Дакоты (политология и международные отношения).

Видео: Голос Америки

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Теги: импичмент, Ильхан Омар
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