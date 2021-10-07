Верховная Рада начала рассмотрение отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Трансляцию ведет телеканал Рада.

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Заседание по отставке Разумкова ведет нардеп из Слуги народа Даниил Гетманцев, который не подписывал обращение об отзыве спикера.

Предложение об отставке Разумкова инициировала фракция СН, собрав 197 подписей нардепов.

Для отзыва спикера "за" должны проголосовать не менее 226 нардепов. Предложение внести вопрос об отставке Разумкова в повестку парламента поддержали 246 нардепов из Слуги народа, групп За будущее и Доверие и внефракционные.

В случае отставки Разумкова его должность может занять первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, а должность первого вице-спикера – лидер партии Слуга народа Александр Корниенко. Заседание фракции, на котором СН определится с кандидатурой нового спикера, запланировано сегодня вечером, а избрание может состояться завтра, 8 октября.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на сегодня, 7 октября.

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Денис Юдин

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