В Кишиневе произошли стычки между полицией и пророссийскими митингующими, которые являются сторонниками партии Шор. Об этом сообщило молдавское издание News Maker.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщается, что в центре Кишинева проходит митинг, который организовали представители пророссийской партии Шор.

Участники пытались прорваться к зданию правительства Молдовы через кордон полиции — в результате произошла потасовка.

Далее участники акции прекраили попытки прорвать кордон, а организаторы митинга установили сцену возле мэрии Кишинева.

Предыдущий подобный протест прошел 19 февраля — участники потребовали от правительства полностью оплатить счета граждан за зимние месяцы.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины партия Шор активно начала взаимодействовать с Кремлем, ее депутаты посещали Москву, чтобы "наладить межпартийные контакты" — после этого политсила начала протесты против действующих властей Молдовы во главе с президентом Майей Санду.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.

13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.

14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

Читайте также: Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.