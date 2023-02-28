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Протесты в Молдове. В Кишиневе идут стычки полиции и пророссийских митингующих — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 20:31
Столкновения в Кишиневе (Фото: News Maker)
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В Кишиневе произошли стычки между полицией и пророссийскими митингующими, которые являются сторонниками партии Шор. Об этом сообщило молдавское издание News Maker.

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Сообщается, что в центре Кишинева проходит митинг, который организовали представители пророссийской партии Шор.

Участники пытались прорваться к зданию правительства Молдовы через кордон полиции — в результате произошла потасовка. 

Далее участники акции прекраили попытки прорвать кордон, а организаторы митинга установили сцену возле мэрии Кишинева. 

Предыдущий подобный протест прошел 19 февраля — участники потребовали от правительства полностью оплатить счета граждан за зимние месяцы. 

После начала полномасштабной войны РФ против Украины партия Шор активно начала взаимодействовать с Кремлем, ее депутаты посещали Москву, чтобы "наладить межпартийные контакты" — после этого политсила начала протесты против действующих властей Молдовы во главе с президентом Майей Санду

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

  • 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
  • 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

Читайте также: Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье

Дмитро Гриниченко
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Россия протесты Молдова кишинев майя санду
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