В Киеве для уничтожения дронов-камикадзе Shahed-136 на Днепре дежурит катер Военно-морских сил. Об этом стало известно из соответствующего сюжета Deutsche Welle.

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Журналисты утверждают, что этот катер каждую ночь защищает столицу от атак россиян.

Днем экипаж судна проводит боевые учения.

Военные говорят, что РФ часто прокладывает маршруты дронов и ракет по руслам рек, чтобы усложнить работу украинских радаров.

"Маршруты очень разные, но они изучаются, принимаются соответствующие решения и цели поражаются. Это немного безопаснее, потому что, когда цель поражается, скорее всего, она упадет в акваторию Днепра, а гражданская инфраструктура и население не пострадают", — сказал офицер ВМС Ярослав Шевченко.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у россиян сейчас достаточно дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря были уничтожены 30 из 31 Shahed.

15 декабря – все 14 "шахедов", 14 декабря – 41 из 42 "шахедов". В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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