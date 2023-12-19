Россия запускает "шахеды" по Днепру. В Киеве их сбивает боевой катер ВМС: видео с судна
В Киеве для уничтожения дронов-камикадзе Shahed-136 на Днепре дежурит катер Военно-морских сил. Об этом стало известно из соответствующего сюжета Deutsche Welle.
Журналисты утверждают, что этот катер каждую ночь защищает столицу от атак россиян.
Днем экипаж судна проводит боевые учения.
Военные говорят, что РФ часто прокладывает маршруты дронов и ракет по руслам рек, чтобы усложнить работу украинских радаров.
"Маршруты очень разные, но они изучаются, принимаются соответствующие решения и цели поражаются. Это немного безопаснее, потому что, когда цель поражается, скорее всего, она упадет в акваторию Днепра, а гражданская инфраструктура и население не пострадают", — сказал офицер ВМС Ярослав Шевченко.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у россиян сейчас достаточно дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.
- Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря были уничтожены 30 из 31 Shahed.
- 15 декабря – все 14 "шахедов", 14 декабря – 41 из 42 "шахедов". В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.
- В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.
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