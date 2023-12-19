У Києві для знищення дронів-камікадзе Shahed-136 на Дніпрі чергує катер Військово-морських сил. Про це стало відомо із відповідного сюжету Deutsche Welle.

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Журналісти стверджують, що цей катер щоночі захищає столицю від атак росіян.

Вдень екіпаж судна проводить бойові навчання.

Військові кажуть, що РФ часто прокладає маршрути дронів і ракет річками, щоб ускладнити роботу українських радарів.

"Маршрути дуже різні, але вони вивчаються, приймаються відповідні рішення і цілі вражаються. Це трохи безпечніше, бо коли мета уражається, швидше за все, вона впаде в акваторію Дніпра, а цивільна інфраструктура і населення не постраждають", — сказав офіцер ВМС Ярослав Шевченко.

Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни зараз мають достатньо дронів, щоб атакувати Україну щодня у різних напрямках.

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