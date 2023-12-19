Росія запускає "шахеди" по Дніпру. У Києві їх збиває бойовий катер ВМС — відео з судна
У Києві для знищення дронів-камікадзе Shahed-136 на Дніпрі чергує катер Військово-морських сил. Про це стало відомо із відповідного сюжету Deutsche Welle.
Журналісти стверджують, що цей катер щоночі захищає столицю від атак росіян.
Вдень екіпаж судна проводить бойові навчання.
Військові кажуть, що РФ часто прокладає маршрути дронів і ракет річками, щоб ускладнити роботу українських радарів.
"Маршрути дуже різні, але вони вивчаються, приймаються відповідні рішення і цілі вражаються. Це трохи безпечніше, бо коли мета уражається, швидше за все, вона впаде в акваторію Дніпра, а цивільна інфраструктура і населення не постраждають", — сказав офіцер ВМС Ярослав Шевченко.
Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни зараз мають достатньо дронів, щоб атакувати Україну щодня у різних напрямках.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 Shahed.
- 15 грудня – всі 14 "шахедів", 14 грудня – 41 з 42 "шахедів". У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками "шахедів" та двома ракетами. Всі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.
- У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
Читайте також: Дрони-камікадзе. Приблизно 60% не досягають цілей, про це свідчить досвід України – союзники