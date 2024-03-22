Из-за ночного российского обстрела произошел пожар в нежилом помещении в центре одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины – огонь мог распространиться рядом, но его удалось ликвидировать. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Ночью оккупанты ударили по центру населенного пункта – огнем охватило нежилое помещение, на место прибыли чрезвычайники, пишет ведомство.

Как отмечает ГСЧС, существовала угроза, что огонь распространится на расположенные рядом культовое сооружение и хозяйственные постройки.

Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили дальнейшее распространение огня, заключают в сообщении.

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ночью и утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

В Запорожье продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов – известно о гибели трех человек, ранены 14 человек. Захватчики ударили по частному сектору и рядом с многоэтажкой, сообщил начальник обладминистрации.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов

Глава Укргидроэнерго сообщил , что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные. Обладминистрация обещает возобновить движение плотиной максимум через сутки.

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