Российская атака. Под Шосткой потушили пожар, который мог перекинуться вокруг: видео, фото
Из-за ночного российского обстрела произошел пожар в нежилом помещении в центре одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины – огонь мог распространиться рядом, но его удалось ликвидировать. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Ночью оккупанты ударили по центру населенного пункта – огнем охватило нежилое помещение, на место прибыли чрезвычайники, пишет ведомство.
Как отмечает ГСЧС, существовала угроза, что огонь распространится на расположенные рядом культовое сооружение и хозяйственные постройки.
Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили дальнейшее распространение огня, заключают в сообщении.
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