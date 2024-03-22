Через нічний російський обстріл здійнялася пожежа у нежитловому приміщенні у середмісті одного з населених пунктів Шосткінського району Сумщини – вогонь міг поширитися поруч, але його вдалося ліквідувати. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Вночі окупанти вдарили по середмістю населеного пункту – вогнем охопило нежитлове приміщення, на місце прибули надзвичайники, пише відомство.

Як зауважує ДСНС, існувала загроза, що вогонь пошириться на розташовані поруч культову споруду та господарські будівлі.

Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню, підсумовують в повідомленні.

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Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Уночі та вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів – наразі відомо про загибель трьох людей, поранено 14 осіб. Загарбники вдарили по приватному сектору та поряд із багатоповерхівкою, повідомив начальник обладміністрації.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів

Голова Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні. Обладміністрація обіцяє поновити рух греблею максимум за добу.

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