В районе временно оккупированной Керчи в Крыму спутники фиксируют следы пожара после взрывов, раздававшихся в ночь на 16 августа во время вероятных воздушных ударов. Эти кадры опубликовало Радио Свобода.

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На обнародованных кадрах, датируемых 9 и 17 августа, можно увидеть возникновение следа большого пожарища на земле на горе Митридат на месте вероятного удара. Тогда местные жители заявляли о вероятном прилете в этом месте.

Местный Telegram-канал "Крымский ветер" утверждал , что на горе был установлен зенитный комплекс "Панцирь-С1" российских захватчиков.

Однако пока неизвестно, что пылало на локации, а также что вызвало пожар.

По данным ресурса Wikimapia, на месте огненного ЧС расположен подземный резервуар хранения чистой воды "Митридатский".

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В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных Сил Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

В ночь на 2 августа во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Городские оккупационные власти жалуются на падение на крышу части ракеты.

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