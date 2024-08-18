У районі тимчасово окупованої Керчі у Криму супутники фіксують сліди пожежі після вибухів, які лунали в ніч проти 16 серпня під час імовірних повітряних ударів. Ці кадри опублікувало Радіо Свобода.

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На оприлюднених кадрах, які датовані 9 та 17 серпня, можна побачити виникнення сліду великого згарища на землі на горі Мітрідат на місці імовірного удару. Тоді місцеві жителі заявляли про ймовірний приліт у тому місці.

Місцевий Telegram-канал "Крымский ветер" стверджував, що на горі був встановлений зенітний комплекс "Панцир-С1" російських загарбників.

Однак наразі невідомо, що палало на локації, а також що викликало пожежу.

За даними ресурсу Wikimapia, на місці вогняної НС розташований підземний резервуар зберігання чистої води "Мітридатський".

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У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Збройних Сил України по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

У ніч проти 2 серпня у тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи. Міська окупаційна влада скаржиться на падіння на дах частини ракети.

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