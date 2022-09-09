Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Восточное оперативно-территориальное объединения Национальной гвардии опубликовало видео из поселка.

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На записи можно увидеть бойцов Сил обороны Украины, которые поднимают украинский флаг в населенном пункте. Волохов Яр расположен в Чугуевском районе региона.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий — это десятки населенных пунктов.

Зеленский также 8 сентября сообщил, что Балаклея полностью освобождена от российских оккупантов и показал видео установки украинского флага над городом.

Дмитро Гриниченко

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