Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Восточное оперативно-территориальное объединения Национальной гвардии опубликовало видео из поселка.
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На записи можно увидеть бойцов Сил обороны Украины, которые поднимают украинский флаг в населенном пункте. Волохов Яр расположен в Чугуевском районе региона.
Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
Президент Владимир Зеленский также заявлял, что 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий — это десятки населенных пунктов.
Зеленский также 8 сентября сообщил, что Балаклея полностью освобождена от российских оккупантов и показал видео установки украинского флага над городом.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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