Возвращение в Украину 35 узников Кремля. Как это было: видео

Корреспондент LIGA.net в аэропорту Борисполь снял на видео возвращение 35 украинских политзаключенных.

Сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых подозреваемый по делу МН17 Владимир Цемах.

Офис президента опубликовал фото из самолета, на котором в Украину вернулись 35 незаконно удерживаемых в России украинцев.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как работали над обменом, и какие шаги планируются в будущем.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. Также обмен приветствовали европейские лидеры. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России Цемаха. Голландия уже попросила РФ о его экстрадиции.