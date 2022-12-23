Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину и на рабочее место на Банковой после первого зарубежного визита с 24 февраля 2022 года. Ролик из Офиса президента он выложил в Telegram.

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"Доброе утро всем. Желаю всем здоровья. Слышите, у нас уже работают телефоны… Я в кабинете. Работаем на победу. Всем хорошего дня. Всех победим", – сказал он в коротком видео.

Вчера, 22 декабря, по дороге домой он заявил, что "возвращаемся из Вашингтона с хорошими результатами".

Промежуточная остановка была вчера в Польше, где он встретился с президентом Дудой и обсудил с ним вопросы дальнейшего взаимодействия.

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Євген Пилипенко

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