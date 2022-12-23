Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину и на рабочее место на Банковой после первого зарубежного визита с 24 февраля 2022 года. Ролик из Офиса президента он выложил в Telegram.
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"Доброе утро всем. Желаю всем здоровья. Слышите, у нас уже работают телефоны… Я в кабинете. Работаем на победу. Всем хорошего дня. Всех победим", – сказал он в коротком видео.
Вчера, 22 декабря, по дороге домой он заявил, что "возвращаемся из Вашингтона с хорошими результатами".
Промежуточная остановка была вчера в Польше, где он встретился с президентом Дудой и обсудил с ним вопросы дальнейшего взаимодействия.
- 21 декабря Зеленский прибыл в Белый дом, передал американскому коллеге Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута – и принял ответный подарок.
- Байден считает, что Зеленский продемонстрировал последовательность и настойчивость в отстаивании интересов своей страны и тем самым убедил его, что Америка должна помогать Украине "всем, чем только можно".
- Украине пришлось долго добиваться поставок передовых западных вооружений, потому что никто из членов НАТО не хотел и не хочет воевать с Россией, заявил он.
- Байден также пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.
- Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
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