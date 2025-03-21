На Курском направлении инженерные войска Сил поддержки своевременно навели понтонную переправу для беспрепятственного передвижения личного состава, боевой техники и грузов. Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины показало видео.

Военные отметили, что в условиях активных боевых действий мобильность войск – это критический фактор успеха.

Оперативное создание переправы позволило успешно выполнять боевые задачи и спасло жизни военных, позволив им быстро получить необходимую помощь.

Силы поддержки отметили, что наведение переправ требует слаженной работы инженерных подразделений, четкого соблюдения норм безопасности и быстрого реагирования на изменение условий.

Эту понтонную переправу навели "в кратчайшие сроки", что сохранило оперативность логистики и безопасность для украинских бойцов Курской области.

Работа понтонеров, действующих под обстрелами, часто остается за кадром, хотя именно они обеспечивают выполнение боевых задач, добавили в Силах поддержки.