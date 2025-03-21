ВСУ навели понтонную переправу для украинских войск в Курской области – видео
На Курском направлении инженерные войска Сил поддержки своевременно навели понтонную переправу для беспрепятственного передвижения личного состава, боевой техники и грузов. Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины показало видео.
Военные отметили, что в условиях активных боевых действий мобильность войск – это критический фактор успеха.
Оперативное создание переправы позволило успешно выполнять боевые задачи и спасло жизни военных, позволив им быстро получить необходимую помощь.
Силы поддержки отметили, что наведение переправ требует слаженной работы инженерных подразделений, четкого соблюдения норм безопасности и быстрого реагирования на изменение условий.
Эту понтонную переправу навели "в кратчайшие сроки", что сохранило оперативность логистики и безопасность для украинских бойцов Курской области.
Работа понтонеров, действующих под обстрелами, часто остается за кадром, хотя именно они обеспечивают выполнение боевых задач, добавили в Силах поддержки.
- В марте 2025 года Россия значительно усилила активность в Курской области, отвоевав Суджу. Войска РФ пытаются отрезать украинские силы от логистики, оставив без обеспечения.
- Российские пропагандисты и военкоры начали говорить о якобы окружении украинской группировки войск, которая находится в Курской области. Эту российскую ложь повторял и Трамп.
- "Окружение" российских войск опровергали Зеленский, Сырский и глава Минобороны Умеров. Впоследствии Белому дому передали разведданные, которые тоже опровергли якобы окружение ВСУ в Курской области.