ЗСУ навели понтонну переправу для українських військ на Курщині – відео
На Курському напрямку інженерні війська Сил підтримки своєчасно навели понтонну переправу для безперешкодного пересування особового складу, бойової техніки та вантажів. Командування Сил підтримки Збройних Сил України показало відео.
Військові наголосили, що в умовах активних бойових дій мобільність військ – це критичний фактор успіху.
Оперативне створення переправи дозволило успішно виконувати бойові завдання і врятувало життя військових, дозволивши їм швидко отримати необхідну допомогу.
Сили підтримки зазначили, що наведення переправ вимагає злагодженої роботи інженерних підрозділів, чіткого дотримання норм безпеки та швидкого реагування на зміну умов.
Цю понтонну переправу навели "в найкоротші терміни", що зберегло оперативність логістики і безпеку для українських бійців на Курщині.
Робота понтонерів, які діють під обстрілами, часто залишається за кадром, хоча саме вони забезпечують виконання бойових завдань, додали у Силах підтримки.
- У березні 2025 року Росія значно посилила активність у Курській області, відвоювавши Суджу. Війська РФ намагаються відрізати українські сили від логістики, залишивши без забезпечення.
- Російські пропагандисти та військкори почали говорити про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторював і Трамп.
- "Оточення" російських військ спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров. Згодом Білому дому передали розвіддані, що теж спростували нібито оточення ЗСУ в Курській області.