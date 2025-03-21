На Курському напрямку інженерні війська Сил підтримки своєчасно навели понтонну переправу для безперешкодного пересування особового складу, бойової техніки та вантажів. Командування Сил підтримки Збройних Сил України показало відео.

Військові наголосили, що в умовах активних бойових дій мобільність військ – це критичний фактор успіху.

Оперативне створення переправи дозволило успішно виконувати бойові завдання і врятувало життя військових, дозволивши їм швидко отримати необхідну допомогу.

Сили підтримки зазначили, що наведення переправ вимагає злагодженої роботи інженерних підрозділів, чіткого дотримання норм безпеки та швидкого реагування на зміну умов.

Цю понтонну переправу навели "в найкоротші терміни", що зберегло оперативність логістики і безпеку для українських бійців на Курщині.

Робота понтонерів, які діють під обстрілами, часто залишається за кадром, хоча саме вони забезпечують виконання бойових завдань, додали у Силах підтримки.