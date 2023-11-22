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ВСУ ударили по пункту управления спецназовцев РФ на левом берегу Днепра – видео видео

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22.11.2023, 17:50
Видео: Стратком
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Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины заявило, что 21 ноября Силы обороны поразили пункт управления подразделений спецназначения россиян на юге.

Отмечается, что пункт россиян находился вблизи Олешковских песков – национального природного парка, расположенного на левом берегу Днепра, недалеко от села Крынки.

О потерях, которые понесла Россия в ходе удара ВСУ, украинские военные не сообщили.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам оккупантов.

В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.

  • 13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".
  • 17 ноября в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Милана Головань
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