Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України заявило, що 21 листопада Сили оборони уразили пункт управління підрозділів спецпризначення росіян на півдні.

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Зазначається, що пункт росіян був поблизу Олешківських пісків – національного природного парку, розташованого на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.

Про втрати, яких зазнала Росія під час удару ЗСУ, українські військові не повідомили.

На лівому березі Дніпра в Херсонській області українські підрозділи утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу і б'ють по тилах окупантів.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як випущена помилково".

17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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